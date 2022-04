Eventi 1 maggio in Campania: cosa fare per la Festa dei Lavoratori

Sono tanti gli eventi in occasione del fine settimana del primo maggio nei territori delle province campane: si spazia dal CE Gusto Urban Park Spring Edition di Caserta al concerto sulla spiaggia salernitana di Santa Teresa, dalla passeggiata turistica a Castel Baronia ai musei aperti nella provincia di Benevento.

Gli eventi nel Casertano

A Caserta è aperto fino al primo maggio, con orari nel weekend dalle 10 alle 20, il CE Gusto Urban Park Spring Edition in via San Carlo: presenti food truck da ogni parte d’Italia, buskers, cantanti, musicisti, associazioni, chef e ristoratori, con tanto di “Concertone del Primo Maggio” con gruppi musicali che si alterneranno sul palco dalle 12. Già sold out gli ingressi per la Reggia di Caserta, aperta anche in occasione del primo maggio. Aperto anche il Reale Belvedere di San Leucio con il Museo della Seta e anche la Reggia di Carditello a San Tammaro, residenza borbonica dedicata alla caccia, alla produzione agricola e all’allevamento dei cavalli di razza.

Gli appuntamenti nel Salernitano

Per il primo maggio sono previsti concerti a Paestum al Dum Dum Republic dalle 16 e sulla spiaggia salernitana di Santa Teresa a partire dalle 17.30. Sempre a Salerno si conclude la Fiera del Crocifisso, giunta alla sua trentesima edizione. A Prignano Cilento è aperta l’oasi Alento dove si potranno fare pic nic. In scena al borgo Roscigno Vecchio l’undicesima edizione della festa dell’asparago selvatico: non mancheranno piatti tipici della cucina locale a base di asparagi come le lasagne, le cortecce al sugo o lo spezzatino. A Capaccio Paestum, in piazza Borgo Gromola, torna dopo due anni di assenza la festa del carciofo Igp: ci saranno ottimi piatti come il carciofo arrostito al risotto, dorato e fritto, il caciocavallo impiccato con crema di carciofi, panini con salsiccia e carciofi.

Cosa fare in Irpinia

In scena “Mille sfumature di Fiano” a Montefredane nella Tenuta Ippocrate: dalle 11 in avanti si svolgerà una giornata di benessere con attività Tai, pranzo con prodotti a chilometro zero e un raduno di Yoga. A Castel Baronia ci sarà la tredicesima edizione della “EcoPaesoLogica” organizzata dalla Pro Loco: un tour con tappe a piedi dedicate a letteratura, musica e gastronomia immersi nel verde. Prosegue anche il cosiddetto “aperitivo con l’artista” presso il Bar filosofico – Caffeoveggenza in via Brigata ad Avellino, con le opere dell’artista concettuale Monica Samaria.

Musei aperti nel Sannio

Tutti i musei della provincia saranno aperti al pubblico con ingresso gratuito: sono compresi il Museo del Sannio ed annesso Chiostro di Santa Sofia, il Museo Arcos e Complesso di Sant’Ilario a Port’Aurea e il Geobiolab.