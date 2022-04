Napoli, non si ferma all'alt: arrestato dopo inseguimento

Verso la mezzanotte, il giovane di 21 anni, che era a bordo di una Smart insieme alla sua compagna e procedeva affiancato a un' altra auto, in viu Galileo Ferraris, non si è fermato all'alt dei militari

A Napoli, al termine di un inseguimento nella zona orientale, i carabinieri hanno arrestato un giovane di 21 anni, P.N., residente nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, e già denunciato in precedenza.

La vicenda

Verso la mezzanotte, il giovane, che era a bordo di una Smart insieme alla sua compagna e procedeva affiancato a un' altra auto, in viu Galileo Ferraris, non si è fermato all'alt dei militari. Ne è nato un inseguimento, terminato all' altezza del parcheggio di via Brin, dove i carabinieri hanno bloccato l'auto e arrestato il giovane per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, il 21 enne è stato anche denunciato per guida senza patente.