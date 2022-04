Ischia, due furti in sette giorni: ladro arrestato dai carabinieri

In manette un 68enne. La notte del 21 aprile scorso aveva forzato con un piede di porco le porta di una biglietteria marittima al porto di Casamicciola e gli infissi di due stabilimenti balneari portando via diverse centinaia di euro e generi alimentari

Un uomo di 68 anni aveva rubato, meno di una settimana fa, in bar e biglietterie marittime a Casamicciola e stanotte ci ha riprovato al porto di Ischia ma è stato di nuovo arrestato dai carabinieri.

La ricostruzione dei fatti

La scorsa notte i carabinieri lo hanno sorpreso in via Iasolino, poco lontano dal porto commerciale: aveva spaccato la finestra sul retro di un bar e rubato molta merce al suo interno oltre al denaro contante che era nella cassa, circa 300 euro, un tablet, 780 pacchetti di sigarette, 48 pacchi di sigari, 23 accendini e due bottiglie di whisky. L'uomo è stato quindi arrestato per furto aggravato. La notte del 21 aprile scorso aveva forzato con un piede di porco le porta di una biglietteria marittima al porto di Casamicciola e gli infissi di due stabilimenti balneari portando via diverse centinaia di euro e generi alimentari ma era stato bloccato dai carabinieri. Anche stavolta i militari lo hanno fermato prima che si allontanasse a piedi, con due pesanti sacchi neri traboccanti di refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario.