Incidente nel Salernitano, 72enne in bici travolto e ucciso da un'auto

Un 72enne di Bellizzi (Salerno) ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 18, nel comune di Pontecagnano Faiano (Salerno).

L'incidente

L'uomo di origini marocchine viaggiava in sella alla sua bici che, per cause ancora in corso di accertamento, è stata urtata da una Fiat Panda che procedeva nella stessa direzione. Alla guida della vettura c'era un 89enne di Bellizzi che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha investito il ciclista, trascinandolo per qualche metro. Nonostante i soccorsi immediati, per il 72enne non c'è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto sul colpo. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della caserma di Pontecagnano Faiano per ricostruire l'accaduto. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti, mentre la salma è stata restituita ai familiari.