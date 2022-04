Napoli, arrestato un parcheggiatore abusivo

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale della Costituzione, a Napoli, hanno notato una persona che stava svolgendo nuovamente l'attività di parcheggiatore abusivo. I poliziotti lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato. S.P., 46enne, napoletano, è stato arrestato per violenza, lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato poiché sorpreso nuovamente a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo.