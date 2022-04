Teneva figlia segregata in casa, arrestata 47enne nell'Avellinese

Una donna di 47 anni di Aiello del Sabato, piccolo centro alle porte di Avellino, è stata arrestata questa mattina con l'accusa di aver tenuto segregata in casa per tre anni la figlia ventenne. Il marito, 46 anni, è stato denunciato e allontanato dall'abitazione con il divieto di avvicinarsi ai figli. L'arresto è scattato al termine delle indagini dei carabinieri, partite dopo la denuncia, domenica 24 aprile, della sorella diciottenne della vittima.

La vicenda

La giovane secondo l'accusa era tenuta chiusa a chiave in una stanza, spesso legata mani e piedi per impedirle di scappare. Alcuni anni fa aveva tentato la fuga e, ritrovata di notte in un bosco, era stata affidata ai servizi sociali. La ragazza segregata è stata trovata in discrete condizioni di salute.

Ora la vittima e la sorella che ha denunciato la vicenda sono state trasferite in una struttura protetta. Altri quattro figli minorenni della coppia sono stati trasferiti presso una casa-famiglia della provincia di Avellino. Gli altri due figli maggiorenni per il momento sono rimasti nell'abitazione di famiglia.