Gragnano, calci e pugni durante rapina: arrestato 39enne

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, per rapina e lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito, il 19 dicembre 2021 per strappare la borsa a una ragazza non esitò a trascinarla per terra e a colpirla con un pugno e un calcio. I carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina.

La rapina

Secondo la ricostruzione investigativa svolta dai carabinieri di Gragnano, l'uomo avrebbe sottratto la borsa a una giovane di 21 anni con violenza, colpendola prima con un pugno, scaraventandola a terra e assestandole un calcio. L'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona ha consentito ai militari di appurare che l'uomo, prima della rapina, ha seguito la vittima a bordo di un ciclomotore fino alla sua abitazione, dove poi si è verificato il raid. Il 39enne si è poi dileguato con la borsa sottratta alla vittima contenente 10 euro, alcuni documenti e una carta prepagata. A corroborare le indagini, il riconoscimento effettuato dalla vittima sia attraverso un'individuazione fotografica sia di persona. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.