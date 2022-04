Eventi a Napoli: cosa fare nel weekend del 25 aprile

Tanti gli eventi a Napoli in occasione del weekend del 25 aprile. Molte le idee per celebrare la Festa della Liberazione, tra queste una visita al Comicon, alla Mostra d'Oltremare, con tante novità, mentre al Pan da non perdere la mostra dedicata ad Andy Warhol. Un'occasione da non perdere per visitare a Palazzo Reale e Castel Nuovo con paerture straordinarie per lunedì.

Il Comicon alla Mostra d'Oltremare

É iniziato il 22 aprile il Comicon 2022, XXII edizione dell'International Pop Culture festival, fino al 25 aprile alla Mostra d'Oltremare con 300 ospiti, 500 eventi e 350 espositori nelle varie aree: Fumetto, Serie TV & Cinema, Videogioco, Gioco, Asian Village, Neverland e Kids. Magister è Davide Toffolo, in concerto con Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno. L'affiche è di Frank Miller. Con il sostegno della Regione Campania, tra gli ospiti internazionali della ripartenza dopo due anni, il creatore di 'Gran Turismo' Kazunori Yamauchi (Giappone), i fumettisti Frank Cho (USA), Johnny Ryan (USA), Ruppert & Mulot (Francia); le attrici Yolanda Lynes (USA) e Krista Kosonen (Finlandia). Tra gli italiani Zerocalcare, Tanino Liberatore, Sio, Giuseppe Camuncoli, Leo Ortolani, Giuseppe Palumbo, Mirka Andolfo, Pera Toons; gli attori Salvatore Esposito, Greta Scarano, Adriano Giannini; Maurizio De Giovanni. In attesa dei premi, quello Speciale alla Carriera va a Eiichiro Oda (One Piece). Venti le mostre, da Toffolo a 'Manga Heroes' al MANN. Per cinema e tv c'è attrice di 'Black Widow' Yolanda Lynes, si presenteranno i contenuti inediti di Top Gun: Maverick, le anteprime italiane di 'Mister 8' con Krista Kosonen, un nuovo episodio della serie sci-fi 'Halo', il sudcoreano 'Shark The Beginning' e ancora anteprime di 'Bang Bang Baby' , 'La Cena Perfetta', 'The Bunker Game', 'Io e Lulù'. Tanto sarà lo spazio per gli anime giapponesi. Con l'Italian Game Jam, giochi da tavolo e di ruolo. Per i Videogiochi, tanti ospiti e un talk con il più noto pro player italiano, Pow3r. Padiglione gemello per gli e-Sports, ESL Arena con un intero evento dedicato a FIFA 22. All'Asian Village onore a One Piece, il manga dei record e due Music Talk con Melancholia, Sick Luke, i Mandark e Voodoo Kid. Musica dal vivo con Nello Taver, Bove, Thru Collected, TheRivati, Kenobit. Novità lo spazio PizzaCon. Il salone è stato presentato al MANN con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ('Sosteniamo questo evento che promuove la cultura giovanile, un unicum che arricchisce l'offerta della Campania') e il direttore Claudio Curcio. Tra i partner La città dei Robot al PalaEden.

'Andy is back', il mondo di Warhol al PAN

Sono oltre 130 le opere mai o raramente esposte al pubblico provenienti da collezioni private, a comporre 'Andy is back', la mostra antologica dedicata a Andy Warhol al PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, fino al 31 luglio. Prodotta da Navigare srl, curata da Edoardo Falcioni per Art Motors, patrocinata dal Comune di Napoli, l'esposizione ripercorre la storia artistica e personale del maestro della Pop Art mostrando l'intero universo di Warhol, l'artista oggi più quotato al mondo: l'arte, la grafica, le frequentazioni mondane dello star system e quelle dei bassifondi, la musica, l'editoria, la moda, la fotografia, il cinema, tutto è rappresentato da serigrafie, litografie, disegni, fotografie, acetati, riviste e vinili, oggetti di culto autografati ed edizioni speciali, ritratti e autoritratti. Accanto al volto di Marilyn Monroe, di Mao e di Liz Taylor compaiono icone dei consumi di massa e oggetti di culto firmati da Warhol: la chitarra e il cappello di Michael Jackson, il vinile di debutto dei Velvet Undeground & Nico con la banana in copertina e il leggendario LP Sticky Fingers dei Rolling Stones. Nella galleria di memorabilia anche la stampa serigrafica della t-shirt di Keith Haring autografata da Warhol, la banconota da 10mila lire firmata insieme l'artista tedesco Joseph Beuys, le foto in polaroid, la serie Ladies and Gentlemen, diversi numeri della rivista mensile Interview fondata da Warhol, con le sue interviste e fotografie a celebrità degli anni '70 e '80, e molto altro come la ricostruzione fedele della Silver Factory, il laboratorio che Warhol creò a New York negli anni '60 'Andy is back' segna anche un ritorno di Warhol a Napoli, città che frequentò nel decennio '70 -'80. Una sezione 'editoriale' è realizzata con il quotidiano Il Mattino : c'è anche la celebre prima pagina 'Fate Presto' (pubblicata tre giorni dopo il devastante terremoto del 23 novembre 1980), che ispirò Warhol nella realizzazione di un trittico.

'Spellbound: scenografia di un sogno' nella Basilica di Santa Maria Maggiore

È aperta nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta a Napoli, la mostra 'Spellbound: scenografia di un sogno' "che espone per la prima volta in Europa la scenografia realizzata dal maestro del surrealismo Salvador Dalí per il film "Io Ti Salverò" (Spellbound) di Alfred Hitchcock del 1945. La mostra si snoda attraverso un percorso espositivo composto da oltre cento opere originali del genio catalano. Il viaggio creato per lo spettatore è intensificato da una narrativa con un taglio cinematografico e multisensoriale , con il sottofondo creato con musiche ed effetti sonori. Un tour espositivo mondiale partirà da Napoli, dove la mostra sarà aperta al pubblico fino al 30 settembre 2022.

“AperiArt” al Museo Ferroviario di Pietrarsa

Il Museo Ferroviario di Pietrarsa osserverà orari prolungati, sabato 23 sarà proposta "AperiArt", una serata a base di musica e aperitivi che si terrà nel Caffè Bayard, a partire dalle 19 con ultimo ingresso alle 22.30. Un’occasione unica per rilassarsi con la possibilità di ammirare le affascinanti locomotive e carrozze storiche esposte nei padiglioni coperti. Il tutto accompagnato da momenti musicali.

Palazzo Reale di Napoli aperto anche il 25 aprile

Il Palazzo Reale di Napoli rimarrà aperto anche il 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione, con gli orari regolari dalle ore 9 alle 20 (ultimo ingresso alle ore 19). Per l'occasione sarà riaperta la Sala del Trono che è stata chiusa nelle ultime settimane perché interessata da un intervento di manutenzione degli impianti d'illuminazione e videosorveglianza. Ultimi dieci giorni, quindi, per visitare le due mostre che chiuderanno il 25 aprile: "Dante a Palazzo Reale", nell'Appartamento Storico inclusa nel biglietto d'ingresso del Museo e nel cortile d'Onore, con accesso libero, la mostra fotografica, "Guardare oltre - MSF & Magnum: 50 anni sul campo, tra azione e testimonianza", inaugurata lo scorso 11 aprile, organizzata da Medici senza Frontiere con la collaborazione dei fotografi Magnum. Sempre aperta la "Galleria del Tempo", mostra permanente con un percorso multimediale nella storia di Napoli allestita nelle Scuderie Borboniche, alle quali si accede dal Giardino Romantico (dalle 10.00 alle 17.00 ultimo ingresso ore 16.00 - chiusura mercoledì). Dal 24 aprile, in occasione della "Giornata Mondiale del Libro" sarà esposto nella sala XIV dell'Appartamento Storico il Leggio Rotante di Maria Carolina d'Austria, appena restaurato, con cui la moglie di Ferdinando IV poteva consultare otto libri diversi nello stesso tempo. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Biblioteca Nazionale, che conserva un altro prezioso mobile gemello.

Apertura straordinaria di Castel Nuovo

Castel Nuovo/Maschio Angioino resterà aperto anche nella giornata di lunedì 25 aprile. Il castello sarà aperto al pubblico in occasione della Festa della Liberazione dalle 8.30 alle ore 14 con l'ultimo ingresso consentito alle ore 12.