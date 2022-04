Incidente nell'Avellinese, fuori strada con l'auto: ragazzi la salvano

L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale nei pressi di Sant'Angelo dei Lombardi. I giovani sono intervenuti prima che l'abitacolo dell'auto venisse sommerso dall'acqua e hanno tratto in salvo la 29enne che era rimasta incastrata tra le lamiere

L'incidente e il salvataggio

Secondo quanto ricostruito, la giovane, di Nusco (Avellino), dopo aver perso il controllo dell'auto che guidava è precipitata da un cavalcavia finendo in un canale di scolo. I ragazzi, che hanno assistito alla scena, sono intervenuti prima che l'abitacolo dell'auto venisse sommerso dall'acqua e hanno tratto in salvo la donna che era rimasta incastrata tra le lamiere. Le condizioni della 29enne sono state monitorate positivamente dai sanitari dell'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi. Per recuperare l'auto incidentata si è reso necessario l'utilizzo dell'autogru arrivata dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco di Avellino.