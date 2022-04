In casa 7 chili di eroina, arrestato 58enne a Giugliano in Campania

Un uomo di 58 anni, S.P.M, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente a Giugliano in Campania (Napoli). Sette chili di eroina, 21mila euro in contanti, 15 telefoni cellulari, 2 bilancini di precisione, diverse confezioni di mannitolo e materiale per il confezionamento della droga sono stati rinvenuti dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli, in tre appartamenti che l'uomo aveva in uso, situati in viale dei Pini Nord.