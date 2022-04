Minacciano uomo e aggrediscono forze dell’ordine, tre denunce

Hanno minacciato un uomo con due pistole-accendino prive di tappo rosso e, una volta individuati, si sono scagliati contro le forze dell'ordine. Per questo motivo a Torre del Greco (Napoli) i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno denunciato a piede libero per minaccia aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale tre ragazzi tra i 22 e i 19 anni. I tre, tutti incensurati e residenti a Torre Annunziata, viaggiavano a bordo di un'auto di grossa cilindrata.

La vicenda

Per futili motivi hanno litigato con un uomo all'esterno di un bar e lo hanno minacciato con le armi in pugno prima di allontanarsi. La vittima ha immediatamente allertato il 112: i tre sono stati fermati all'altezza del casello autostradale di Torre del Greco grazie anche agli agenti del locale commissariato della polizia, non prima di una colluttazione. I militari hanno poi accertato che le armi utilizzate erano in realtà degli accendini che senza il tappo rosso sembravano vere. Le pistole sono state sequestrate.