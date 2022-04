Napoli, forte esplosione nel quartiere Ponticelli: indagini aperte

Ruotolo: “Ripresa la guerra tra i clan”

"La scorsa notte l'esplosione in via De Meis a Ponticelli, dell'ennesimo ordigno, dopo un periodo di tranquillità, ci racconta che è ripresa la guerra tra i clan. C'è una comprensibile sfiducia e paura tra i cittadini, svegliati nel cuore della notte dalla deflagrazione della bomba, ma oggi più che mai c'è la consapevolezza che nulla interromperà il cammino avviato, in questi mesi, e i passi in avanti fatti nella lotta alla Camorra", ha affermato in una nota il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto. "Nei quartieri della zona Orientale di Napoli non siamo all'anno zero. Anche con l'azione del Comitato di liberazione dalla camorra Area Est di Napoli sono stati posti all'attenzione del Governo e del Prefetto di Napoli una serie di priorità come più presenza quotidiana delle forze dell'ordine sul territorio, l'attivazione delle telecamere di videosorveglianza e una serie di richieste che se da un lato puntano a reprimere e rispondere all'emergenza criminale, dall'altro puntano alla prevenzione e al recupero. Ribadiamo che c'è bisogno di un impegno straordinario del Governo per disarmare la città e mettere in sicurezza i territori", ha concluso Ruotolo.