Covid Campania: 8.714 casi, in calo indice di contagio e ricoveri

Continua a calare, in Campania, l'indice di contagio. Secondo il bollettino ordinario della Regione Campania sono 8.714 i neo positivi al Covid su 42.103 test. Ieri l'incidenza era superiore al 21%, oggi si ferma al 20.69%. Sei i decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 40 posti letto occupati (-1 rispetto a ieri); leggero calo anche in degenza con 731 posti letto occupati (-8 rispetto a ieri). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)