Comicon 2022, novità e ospiti della fiera del fumetto di Napoli

Due nuove e grandi novità attendono il pubblico di Comicon, a Napoli, dal 22 al 25 aprile: l'evento di chiusura della sezione "Cinema e serie tv" con l'anteprima nazionale del film "La cena perfetta" in compagnia del regista Davide Minnella e dei protagonisti Salvatore Esposito e Greta Scarano, insieme a Gianluca Fru e Gianfranco Gallo, e il ricco programma di eventi e celebrazioni per l'uscita del numero 100 del manga dei record "One piece".

Al Comicon di Napoli l'anteprima del film "La cena perfetta"

L'anteprima nazionale de "La cena perfetta" sarà con il regista e i protagonisti che presenteranno il film e incontreranno il pubblico lunedì 25 aprile, alle 16 al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, raccontando di suspence, azione, commedia e un pizzico di romanticismo per le avventure di Carmine (Salvatore Esposito), un camorrista dal cuore buono che gestisce un ristorante per riciclare soldi sporchi e che si scontra e ritrova a collaborare con Consuelo (Greta Scarano), una scorbutica e talentuosa chef alla ricerca della perfezione.

Il numero 100 di “One piece” al Comicon di Napoli

In "One piece" numero 100 i più noti pirati del fumetto fanno rotta verso il golfo di Napoli: sarà infatti Comicon 2022 il palcoscenico scelto per onorare l'arrivo dell'attesissima tripla cifra della serie del maestro Eiichiro Oda, la prima in Italia a tagliare il traguardo dei cento numeri. Ci sarà anche la mostra "One piece timeline exhibition" che permetterà ai lettori di ripercorrere i momenti salienti di questa straordinaria epopea.

Gli altri eventi al Comicon di Napoli

A Comicon ci sarà quest'anno anche, venerdì 22 aprile, l'apertura della sezione "Cinema e serie tv" dalle 11 alle 15 all'Auditorium del Teatro Mediterraneo, con la festa per l'uscita digitale di "The Batman", film di Matt Reeves, con Robert Pattinson nel doppio ruolo del vigilante di Gotham City e del suo alter ego, il solitario miliardario Bruce Wayne. Grazie alla collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italia tanti gli eventi in programma: la proiezione del film in lingua originale con sottotitoli in italiano che sarà introdotta da un panel con ospiti Slim Dogs e lo sceneggiatore e fumettista Matteo Casali, impreziosito dalla visione di un contenuto esclusivo.