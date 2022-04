Spaccio di droga a Sant'Antimo, sgominate due bande: nove arresti

Smantellati due diversi gruppi criminali che avrebbero gestito a Sant'Antimo, nel Napoletano, un traffico illecito di droga. Nove gli arresti, con sette misure in carcere e due ai domiciliari, eseguiti dai carabinieri di Giugliano nell'ambito di un'indagine Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Gli arrestati su ordine del Gip del tribunale di Napoli, tra cui i capi delle due associazioni criminali, ritenuti contigui al clan Verde, rispondono di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi comuni di sparo, aggravati dalle finalità e modalità mafiose. Durante le indagini sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga (hashish, cocaina e marijuana), nonché armi ed ordigni esplosivi artigianali.

Due indagati per corruzione elettorale

Alcuni indagati, è emerso, nel 2019 durante le elezioni del vicino comune di Grumo Nevano avrebbero comprato il voto di numerosi elettori per 50 euro, soldi ricevuti da due candidati poi eletti al Consiglio comunale di Grumo Nevano, e che nell'indagine figurano come indagati per corruzione elettorale semplice. Quell'amministrazione eletta nel 2019 a Grumo Nevano è poi caduta.