Mondragone, 17enne in possesso di droga su una moto rubata: denunciato

Viaggiava su una moto rubata con addosso alcuni grammi di hashish e marijuana e due coltelli, così quando ha visto i carabinieri ad un posto di blocco in procinto di intimargli l'alt, ha ingranato la marcia ed è fuggito. Un 17enne di Mondragone (Caserta) è stato bloccato e denunciato dai Carabinieri per detenzione di droga, porto d'armi, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida senza patente con recidiva nel biennio.

L'inseguimento

L'inseguimento da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone si è protratto per alcuni chilometri. Il ragazzo è stato bloccato in via Corradino di Svevia. I militari lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso l'occorrente per confezionare le dosi e venderle, circa 4 grammi di hashish, oltre 12 di marijuana, due coltelli a scatto con lame lunghe 5 e 12 centimetri, un bilancino di precisione e, bustine di cellophane. La moto è risultata poi rubata nel settembre 2021 a Prato in Toscana.