Covid Campania: 1.946 nuovi casi, tasso di incidenza al 22,88%

Cala, di netto, il numero dei tamponi ed aumenta l'indice di contagio in Campania. Secondo il Bollettino ordinario della Regione sono 1.946 i neo positivi al Covid su 8.502 test esaminati. Ieri (con oltre 35mila test esaminati) il tasso di contagio era pari al 18,2%, oggi sale al 22,88%. Due i decessi nelle ultime 48 ore, cui si aggiunge una terza vittima deceduta in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali leggero aumento di ricoveri nelle terapie intensive con 38 posti letto occupati (+2 rispetto a ieri) e in degenza con 688 posti letto occupati (+3 rispetto a ieri).