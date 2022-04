Marano, accoltellato 16enne: è in gravi condizioni

Il ragazzo è stato sottoposto a intervento chirurgico. I medici non lo ritengono in pericolo di vita, ma per lui la prognosi è ancora riservata

Un ragazzo di 16 anni di Mugnano (Napoli) è stato accoltellato a Marano ieri sera al torace. È stato ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Giugliano, dove sono intervenuti i carabinieri.

L'accoltellamento

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il minore sarebbe stato ferito nei pressi di un bar in via Falcone. Il sedicenne è stato sottoposto a intervento chirurgico: i medici non lo ritengono in pericolo di vita ma per lui la prognosi è ancora riservata. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica dell'episodio.