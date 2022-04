Maltempo, forte vento a Napoli: cadono calcinacci da un palazzo

La Protezione civile comunale è intervenuta in via Giambattista Marino, nel quartiere di Fuorigrotta. Non si registrano feriti o danni

A causa del forte vento questa mattina la Protezione civile comunale è intervenuta in via Giambattista Marino, a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta, per la caduta di calcinacci da un fabbricato. Sul posto sono intervenuti gli addetti di Napoli Servizi, non si registrano feriti o danni.