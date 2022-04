Moglie e marito latitanti da 11 anni: arrestati nel Napoletano

Sono stati arrestati questa mattina due latitanti, marito e moglie, che dovevano scontare diversi anni di reclusione per riciclaggio aggravato dalle modalità mafiose per favorire l'Alleanza di Secondigliano.

L'arresto

I due, M.L. e G.B. di 55 e 53 anni, sono stati rintracciati da carabinieri a casa del padre della donna, in provincia di Napoli. Quando i militari del Nucleo Investigativo di Napoli hanno bussato alla loro porta dormivano in una delle camere dell'abitazione di Melito. Sui documenti della coppia un timbro di rinnovo posticcio, da loro impresso per evitare di presentarsi in un ufficio anagrafe. I due dovranno scontare diversi anni di reclusione: 2 anni e 5 mesi per l'uomo, 2 anni e 7 mesi per la donna. Nei guai anche il padre della 53enne arrestato perché sorpreso con patente e carta di identità falsi e per procurata inosservanza di pena. Per lui i domiciliari in attesa di giudizio.