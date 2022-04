Marigliano: prepara in casa petardo che esplode, ferito 43enne

Nell'abitazione, rimasta danneggiata, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza parte della controsoffittatura

Un petardo è esploso ieri sera in un'abitazione a Marigliano (Napoli), in via Montesanto, provocando il ferimento di un 43enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. A quanto ricostruito l'uomo, un conoscente del proprietario di casa, già denunciato in passato, al momento dell'esplosione stava maneggiando l'ordigno ed è rimasto ferito alle gambe e alle braccia. E' stato trasportato in ambulanza all''ospedale "Cardarelli". Le sue condizioni non sono gravi.

Le indagini

Nell'abitazione, rimasta danneggiata, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza parte della controsoffittatura. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica di quanto accaduto ed indagano sul responsabile dell'esplosione.