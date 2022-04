Nuoto, morta la campionessa Mariasofia Paparo: stroncata da un infarto

I funerali della giovane si sono tenuti alle 15 di oggi pomeriggio nella chiesa Sant’Antonio di Padova di San Giorgio a Cremano. Anche l’Università Parthenope, dove tra l’altro la ragazza avrebbe conseguito la laurea il prossimo 28 aprile, ha deciso di partecipare al dolore di amici e parenti. La ragazza, molto conosciuta per la sua attività di nuotatrice, nemmeno un mese fa aveva dato promessa di matrimonio.

Chi era Mariasofia Paparo

Paparo era un’atleta Master del Circolo Nautico Posillipo nel 2019 aveva fatto parte dello staff del Trofeo Swim4Life, valido per il Circuito Supermaster FIN che si è svolto a dicembre dello stesso anno nella piscina Scandone di Napoli. Aveva anche fatto parte del Master Team Speedo, nato in Italia per la prima volta nel 2019. Tante anche le medaglie regionali vinte. Nel 2020 aveva partecipato alla traversata dello stretto di Messina, nonché alla Capri-Napoli.