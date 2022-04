Benevento, processione del Venerdì santo con obbligo di mascherina

È quanto prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Clemente Mastella, inviata via Pec anche in Curia, oltre che al prefetto, al questore, al comandante dei vigili urbani e a quello dei carabinieri. La decisione è stata presa per via dell'aumento "costante e dilatato nella città e in provincia del contagio"

La processione del Venerdì santo a Benevento si potrà svolgere, ma con l’obbligo per tutti i partecipanti di indossare la mascherina. È quanto prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Clemente Mastella, inviata via Pec anche in Curia, oltre che al prefetto, al questore, al comandante dei vigili urbani e a quello dei carabinieri. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

L’ordinanza

“Considerato che l'aumento costante e dilatato nella città e in provincia del contagio nelle nuove varianti pongono doverosamente la necessità di questa misura. Avvisata la necessità, di prevenire e contenere l'epidemia per evitare il ritorno al periodo con vittime e ospedali in affanno; di ridurre il più possibile i motivi per la diffusione del virus Covid-19; di adottare ogni utile provvedimento al fine di tutelare la salute pubblica, e consentire lo svolgimento della Processione di Cristo Morto che raccoglie notevole seguito nella popolazione cittadina, in piena sicurezza sanitaria; Visto il Tuel 267/2000", si legge nel provvedimento, il sindaco “ordina l'utilizzo, di idonei dispositivi dpi (mascherine) da parte di tutti i partecipanti alla 'Processione di Cristo Morto' che si svolgerà venerdì 15 aprile 2022 dalle ore 20:00. A tutti è richiesta attenzione e cautela; l'utilizzo di dpi, lungo tutto il percorso della Processione e per tutta la durata della stessa". Nell'ordinanza però non sono indicate sanzioni.