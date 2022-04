Un incendio è divampato nel magazzino di un negozio di bomboniere in via Forche Caudine, a Maddaloni (Caserta), in un'area dove sorgono soprattutto grosse attività commerciali. Il fumo nero ha invaso tutta la zona non lontana dal centro abitato. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta.