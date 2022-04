Turista precipita in un dirupo nell'Avellinese, salvato

L'escursionista è scivolato mentre passeggiava in una zona impervia tra Campo Maggiore e la piana di Summonte. Grazie al 'gatto delle nevi' dei vigili del fuoco i soccorritori hanno raggiunto l'uomo che è stato subito dopo trasferito in ospedale per accertamenti

Un uomo è stato salvato dal 'gatto delle nevi' dei vigili del fuoco dopo essere caduto in un dirupo inaccessibile a causa della abbondante neve caduta sulle pendici di Monte Vergine, in provincia di Avellino.

Il salvataggio

Il turista olandese si era avventurato insieme al figlio. L'escursionista è scivolato mentre passeggiava in una zona impervia tra Campo Maggiore e la piana di Summonte. Non riuscendo a risalire, è stato lanciato l'allarme. Sul posto è arrivata una squadra speciale dei vigili del fuoco di Avellino, insieme ai medici del 118. Grazie al 'gatto delle nevi', i soccorritori hanno raggiunto l'uomo che è stato subito dopo trasferito in ospedale per accertamenti.