Covid Campania, il bollettino: 7.224 casi su 39.444 test

Secondo i dati del bollettino regionale della Campania, i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ore in Campania sono 7.224 su 39.444 test, con un tasso di positività del 18,31%. sono otto le nuove vittime. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 37 (+1) quelle negli altri reparti di degenza sono 714 (-6). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)