Agguato a Caivano, feriti zio e nipote: indagini in corso

Entrambi sono stati colpiti al torace, ciascuno da un singolo colpo di pistola il cui calibro è in corso di definizione. Le loro condizioni sono gravi

Due persone, zio e nipote, sono rimaste ferite ieri pomeriggio in un agguato a colpi di pistola avvenuto a Caivano, in provincia di Napoli. Indagano gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Afragola che, sebbene non si escludano altre piste, prediligono la ritorsione nei confronti di rivali nello spaccio delle sostanze stupefacenti.

L'agguato

Ancora da definire i contorni della vicenda, a causa del contesto criminale in cui è avvenuto e dell'alto livello di omertà riscontrato. Le vittime, secondo quanto riportano organi di stampa, sono Alfio Maugeri, 30 anni, e Alessandro Maugeri, anche lui 30enne. Entrambi sono stati colpiti al torace (con ogiva ritenuta), ciascuno da un singolo colpo di pistola il cui calibro è in corso di definizione. Ad accompagnarli nell'ospedale di Frattamaggiore sono stati dei parenti, con mezzi privati, che non hanno saputo fornire particolari agli inquirenti.

Per Alfio è stato deciso subito il trasferimento nell'ospedale Cardarelli del capoluogo partenopeo dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono state giudicate gravi dai sanitari. E' grave anche il nipote, rimasto nel nosocomio del Napoletano.