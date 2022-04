Portici, aggredisce l’ex compagna in pieno centro: arrestato

Ha aggredito l’ex compagna colpendola con schiaffi e pugni in pieno centro a Portici (Napoli). Un uomo di 48 anni, residente nel comune vesuviano, è stato arrestato dai carabinieri. L’aggressore ha visto la donna in una strada centrale della città in compagnia di un amico e l'ha aggredita. L'uomo - secondo i Carabinieri - era in evidente stato di ebbrezza e l'ha colpita con schiaffi al volto e pugni nello sterno. Avvertiti da un ausiliare del traffico, i militari sono intervenuti sul posto e hanno arrestato l’uomo.