Incidente nel Napoletano, bimbo muore travolto dal trattore del padre

Tragico incidente a Casalnuovo di Napoli, dove un bambino di due anni è morto dopo essere stato travolto dal trattore su cui stava lavorando il padre. Sul posto, in via Casaera, sono intervenuti i Carabinieri della locale tenenza. Da una prima sommaria ricostruzione pare che il piccolo sia rimasto incastrato in una fresa meccanica del trattore a bordo del quale il padre 36enne stava effettuando dei lavori in un fondo agricolo adiacente la propria abitazione. Il bimbo è deceduto sul colpo. La salma del bambino - sequestrata - è stata trasferita al II policlinico di Napoli per l'autopsia a disposizione dell'autorità giudiziaria.