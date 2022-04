Afragola, rapina all'Unicredit: fermati due uomini con un escavatore

Con l’utilizzo di un cingolato hanno sradicato il bancomat distruggendo l’intero piano terra della banca in corso Enrico De Nicola. Stavano per concludere il colpo ma l’arrivo delle forze dell’ordine li ha interrotti

Colpo fallito alla filiale UniCredit di Afragola. Erano passati da pochi minuti le 4 quando la banda è entrata in azione bloccando le arterie adiacenti. Con l’utilizzo di un escavatore cingolato hanno sradicato il bancomat distruggendo l’intero piano terra della banca in corso Enrico De Nicola. Stavano per concludere il colpo ma l’arrivo delle forze dell’ordine li ha interrotti.