Carceri: hashish nella divisa, agente arrestato dai colleghi

Un poliziotto della Penitenziaria in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è stato arrestato mentre entrava nell'istituto di pena per svolgere il proprio turno di lavoro perché trovato in possesso di 100 grammi di hashish nascosti nella divisa. L'agente, 32 anni, è stato bloccato dai colleghi del Nucleo Investigativo Centrale della Penitenziaria e del Comando del carcere e posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida da parte del Gip.

Le indagini

Nella sua auto sono stati trovati 480 euro in contanti, che il poliziotto avrebbe ricevuto al di fuori del carcere per portare la droga all'interno e consegnarla probabilmente a qualche detenuto. A coordinare le indagini che hanno portato all'arresto in flagranza del poliziotto penitenziario è stata la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (procuratore Carmine Renzulli).