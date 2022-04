Ischia, coppia di anziani rapinata in casa

Una coppia di anziani coniugi è stata vittima di una rapina ieri notte a Fiaiano, una frazione del comune di Barano. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia. I due anziani sono stati sorpresi nel sonno da una persona che molto probabilmente era in possesso delle chiavi della loro casa (visto che non sono stati rilevati segni di effrazione sulla porta) e che per farsi consegnare il denaro custodito in cassaforte ha colpito la donna, alle braccia ed alle mani. Il marito, invalido, non è stato in grado di poter aiutare la moglie.

La vicenda

Il malvivente ha aperto la cassaforte presente nell'abitazione e rubato il denaro contenuto, che ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Subito dopo il ladro si è dato alla fuga e i due anziani sono riusciti a dare l'allarme, allertando il 118. L'anziana donna è stata soccorsa da un'ambulanza e medicata: le condizioni di salute sue e del marito non sono gravi.