Incendio nel Salernitano, fiamme in un’area commerciale

Un incendio di ampie dimensioni è divampato intorno alle 12:30 nel deposito di una ditta in via Case Vecchie, a Nocera Superiore (Salerno). L'area, di circa 600 metri quadri, viene utilizzata da diverse attività commerciali e all'interno ospitava diversi autocarri. Le fiamme hanno raggiunto mobili, materiale plastico e vari automezzi. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre provenienti da Nocera Inferiore, Mercato San Severino e Afragola e diversi automezzi e autobotti. Il rogo è stato circoscritto per evitare che le fiamme raggiungesse le abitazioni; poi è stato spento.

Avviato monitoraggio ambientale

L'incendio ha provocato un notevole rilascio di prodotti combustione in atmosfera. La sala operativa dei Vigili del fuoco ha avvertito l'Arpac per i rilievi e il monitoraggio ambientale. Al termine delle operazioni di spegnimento l'ingresso dello stabilimento è stato interdetto e transennato. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, agli ordini del comandante Rosario Di Gangi, sono al lavoro per ricostruire i motivi che hanno provocato l'incendio. Dai primi elementi raccolti pare che si sia trattato di un evento accidentale, ma si attendono gli esiti di ulteriori accertamenti.