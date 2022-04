Covid Campania, il bollettino: 6.373 nuovi casi. I ricoveri sono 771

Sono 6.373 i nuovi positivi al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Campania, su 37.693 test esaminati. Il tasso di incidenza scende al 16,78%, oltre un punto meno del precedente bollettino (17,9%). Sette le nuove vittime, di cui tre nelle ultime 48 ore e quattro risalenti ai giorni precedenti. I posti letto occupati nelle terapie intensive sono 38, meno uno rispetto a ieri, mentre quelli nelle degenze salgono a quota 733, più 13.