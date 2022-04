Recale, colpisce alla testa e rapina 83enne: arrestato

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Recale, in provincia di Caserta, con l'accusa di aver rapinato il titolare 83enne di un negozio dopo averlo colpito al capo. L'uomo si è dato alla fuga subito dopo il fatto, ma è stato identificato dagli agenti della polizia di Stato.

Identificato il rapinatore

Dopo la rapina il commerciante è stato medicato e ha descritto ai poliziotti del Commissariato di Marcianise le caratteristiche fisiche del rapinatore. Ha anche spiegato che già in passato il 32enne gli aveva estorto delle somme di danaro, ma lui non aveva mai presentato denuncia per paura. Gli agenti sono andati a cercare l'uomo a casa già nella serata di ieri, scoprendo che non era tornato nell'abitazione. Il 32enne è stato rintracciato e arrestato stamani a Recale ed è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.