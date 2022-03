Spari in via Reginelle a Licola (Napoli) ieri sera. Intorno alle 22 i carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti sul posto dopo una segnalazione per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. In strada sono stati rinvenuti 14 bossoli calibro 9. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica.