Spaccio di droga e sequestro di persona nel Beneventano, tre arresti

Due uomini e una donna sono stati arrestati da polizia e carabinieri a Benevento per spaccio di droga e sequestro di persona.

Le indagini

Le accuse si riferiscono al sequestro di un ragazzo e allo spaccio di droga commessi a Bonea e Paolisi fino a dicembre 2021. Il 3 dicembre scorso i due arrestati avrebbero avvicinato un giovane in piazza Fontana, a Bonea, mentre si trovava all'interno della propria auto e, puntandogli contro una pistola, lo avrebbero condotto in un'abitazione per sottoporlo a un interrogatorio sulle ragioni della sua presenza. Oltre al sequestro, sono state accertate anche le responsabilità degli arrestati nel giro di spaccio di cocaina nel Beneventano. Le accuse contestate sono a vario titolo sequestro di persona, porto d'armi, minacce, spaccio di cocaina per un importo di 30 mila euro, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni personali.