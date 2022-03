Il corpo è stato trasportato presso l'obitorio comunale di Castellammare di Stabia per accertamenti medico legali. Indagini in corso

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto ieri sera dai carabinieri a Lettere, nel Napoletano, in un terreno agricolo in via San Paolo. la salma, ancora da identificare, era sotto una tettoia. Il corpo è stato trasportato presso l'obitorio comunale di Castellammare di Stabia per accertamenti medico legali. Indagini in corso.