A Eboli, nel Salernitano, i carabieri nella tarda serata di ieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 52 anni per maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della ex moglie 49enne. L'uomo, che era stato già denunciato a gennaio scorso per maltrattamenti, nella serata di ieri ha inseguito e minacciato di morte la donna.