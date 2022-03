Incidente sulla strada statale 145 Sorrentina: un ferito

Traffico provvisoriamente bloccato lungo la strada statale 145 "Sorrentina" - in entrambe le direzioni - in corrispondenza del chilometro 6,600, a causa di un incidente all'interno della galleria 'Varano', nel territorio comunale di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Una persona risulta ferita.

L’incidente

L'incidente, occorso per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante ed un'autovettura. Il personale della polizia stradale e di Anas è sul posto: la regolare transitabilità verrà ripristinata il prima possibile, non appena ultimata la rimozione dei veicoli.