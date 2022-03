Gruppo Isaia, nel 2021 ricavi per 54 milioni: +71% rispetto al 2020

Il riposizionamento del canale retail, in coerenza con una strategia industriale sempre più focalizzata sull’esclusività del prodotto, premia il Gruppo Isaia, che ha registrato ricavi per 54 milioni di euro nel 2021 in aumento, a cambi costanti, del 71% rispetto al 2020 con un’incidenza dell’Ebitda pari al 13%.

I dati

L’ottima performance del 2021 è ascrivibile principalmente al canale retail in forte crescita, a cambi costanti, del +109% rispetto al 2020, con un peso del retail salito al 43% rispetto al 37% del 2020, e con un consolidamento del canale wholesale che si attesta a +50%, a cambi costanti, rispetto al 2020. Nonostante l’emergenza Covid, nel biennio 2020-2021 il Gruppo, in coerenza con il piano investimenti e con la strategia di sviluppo del canale retail, ha finalizzato l’apertura di cinque retail stores tra dicembre 2020 e ottobre 2021 a Saint Moritz, Chicago, Londra, Miami e Toronto.