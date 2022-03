Maiori, spari contro la caserma dei carabinieri: un arresto

L'uomo si è costituito e ora dovrà rispondere di porto abusivo di armi e munizioni, detenzione illegale di armi e danneggiamento. Al momento è esclusa la pista eversivo-terroristica e sono in corso ulteriori accertamenti

Ha esploso alcuni colpi di fucile contro la caserma dei carabinieri di Maiori (Salerno), danneggiando il citofono posto all'ingresso. Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte. Poco dopo l'uomo si è costituito, facendosi trovare dai carabinieri sul lungomare di Maiori dove è stato tratto in arresto. Dovrà rispondere di porto abusivo di armi e munizioni, detenzione illegale di armi e danneggiamento il cittadino di Tramonti (Salerno) che è stato arrestato. Al momento è esclusa la pista eversivo-terroristica e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire il movente di quanto accaduto.