Operazione antidroga in provincia di Benevento, otto arresti

Vasta operazione antidroga nel Sannio dove i carabinieri, al termine delle indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Benevento, hanno arrestato otto persone, tutte residenti nei comuni della Valle Caudina.

Il blitz

Nelle prime ore della mattinata i militari hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa nei confronti di sette persone e degli arresti domiciliari per altre tre, tutte allo stato gravemente indiziate - a vario titolo - di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso: cedevano crack, marijuana e hashish a giovani tossicodipendenti, alcuni dei quali minorenni, residenti nei comuni caudini, al confine con le province di Benevento e Caserta. Nell'abitazione di uno degli indagati sono stati sequestrati 200 grammi di cocaina e due pistole clandestine, una delle quali con matricola abrasa e l'altra modificata. Infine, due degli indagati sono al momento irreperibili.