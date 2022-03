Napoli, minacce a due donne: due arresti

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Napoli nell'ambito di due diverse operazioni per difendere due donne.

Le operazioni

I militari del nucleo operativo della Compagnia di Bagnoli insieme con quelli della Stazione Posillipo sono intervenuti, allertati dal 112, in via Menenio Agrippa nel quartiere Soccavo. A chiedere aiuto una madre. La donna, intimorita dalle urla del figlio - non era la prima volta - non lo aveva fatto entrare in casa. L'uomo, un 41enne già noto alle forze dell'ordine, era probabilmente ubriaco e voleva da sua madre dei soldi. È ritenuto responsabile di estorsione e maltrattamenti.

Il secondo arresto

La seconda persona è stata arrestata nel quartiere Pianura in via Vicinale San Donato. I militari intervenuti sono quelli della locale stazione insieme con i colleghi della Compagnia di Bagnoli. Una 38enne ha raccontato ai carabinieri i soprusi subiti dall'ex compagno che non voleva accettare la fine della loro relazione. L'uomo, 48enne tossicodipendente già noto alle forze dell'ordine, pochi minuti prima era stato sotto casa e aveva minacciato di ucciderla. I carabinieri hanno cominciato le ricerche e hanno trovato l'uomo a casa della propria madre, nel Parco Verde, in preda ad una crisi dovuta all'effetto delle droghe assunte. I medici del 118 lo hanno trasferito nall'ospedale "Fatebenefratelli". La rabbia però non viene sedata, è notte fonda e l'uomo è uscito dall'ospedale, direzione casa della ex compagna. Lì, però, vi erano i militari; c'è stata una colluttazione e non sono mancate le minacce alla vittima. Alla fine i militari sono riusciti a bloccarlo e lo hanno arrestato per atti persecutori. I carabinieri se la caveranno con qualche giorno di riposo medico a causa delle lesioni riportate durante la colluttazione. L'arrestato è stato portato in carcere.