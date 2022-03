Incidente a Paupisi, sale a due bilancio delle vittime sulla Telesina

Questa mattina sul luogo dell'incidente c'è stato un flash mob del comitato civico "Sos 372 Benevento - Caianello" che sta protestando da tempo per la messa in sicurezza dell'importante arteria stradale

Sale a due il bilancio delle vittime dell'incidente stradale avvenuto giovedì scorso, 24 marzo, lungo la statale 372 "Telesina"', tra gli svincoli di Paupisi e Solopaca in provincia di Benevento. E' morto oggi dopo tre giorni di ricovero in terapia intensiva all'ospedale San Pio di Benevento, dove era stato ricoverato in codice rosso, il 56enne alla guida di una delle due auto coinvolte. Nello scontro aveva già perso la vita un trentunenne di Campobasso che era alla guida di una Volkswagen Polo scontratasi con la Fiat Panda del commerciante di Benevento di 56 anni.

Flash mob sul luogo dell'incidente

Intanto proprio questa mattina sul luogo dell'incidente c'è stato un flash mob del comitato civico "Sos 372 Benevento - Caianello" che sta protestando da tempo per la messa in sicurezza dell'importante arteria stradale. "Una protesta - aggiunge Alessandro Fucci, presidente dell'Aslim, associazione nazionale liberi imprenditori italiani con sede legale a Limatola che da più di dodici mesi sta monitorando e documentando le 'falle' della SS 372 - che unisce il Tirreno con l'Adriatico, visto che a causa degli innumerevoli incidenti mortali viene classificata una delle strade più pericolose d'Italia. E tutto questo - conclude Fucci - mentre le istituzioni preposte alla manutenzione continuano a propagandare interventi imminenti di cui, però, non si hanno tracce".