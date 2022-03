Fuga gas in palazzina nel Napoletano: 4 famiglie sgomberate, un ferito

È successo in un edificio di tre piani nella periferia di Marano. Ad avere la peggio è stato un 14enne che per effetto dello scoppio ha riportato una frattura scomposta alle vertebre

È di quattro famiglie sgomberate e un ferito il bilancio di una fuga di gas sviluppatasi in una palazzina di tre piani alla periferia di Marano (in provincia di Napoli). Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 14 anni che per effetto dello scoppio ha riportato una frattura composta delle vertebre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e l’ufficio tecnico del Comune.

La situazione

Gli sfollati, una decina circa di persone, hanno rifiutato la soluzione offerta dal Comune in una serie di alloggi convenzionati preferendo l'ospitalità di amici e parenti. Sono state disposte ronde anti sciacallaggio. A provocare l'esplosione, a quanto trapela, sarebbero stati alcuni lavori in corso nel vano cucina.