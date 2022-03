È avvenuto in località Consolata. La strada, secondo quanto riferito dall'Anas, è stata momentaneamente chiusa all'altezza del chilometro 181,600

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto lungo la statale Casilina, in località Consolata, nel Casertano.

L'incidente

Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato lo scontro tra una moto e un'auto. La strada, secondo quanto riferito dall'Anas, è stata momentaneamente chiusa all'altezza del chilometro 181,600.