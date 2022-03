Tocca i fili di una cabina elettrica, uomo morto a Napoli

Tragedia a Napoli. Un uomo di 38 anni, Agostino Russo, sarebbe deceduto dopo aver toccato i fili di rame di una cabina elettrica in strada Privata delle Terme, nel quartiere di Agnano. La vittima è arrivata già morta all'ospedale San Paolo, non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri: non si esclude che l'incidente si sia verificato durante un tentativo di rubare "oro rosso". Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. La salma è stata portata al Policlinico universitario di Napoli per esame autoptico.