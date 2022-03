Napoli, indagini su ente di promozione beni culturali: acquisiti atti

Militari della Guardia di Finanza hanno acquisito atti e documenti negli uffici della Scabec, la società regionale per la promozione del patrimonio culturale della Campania

Militari della Guardia di Finanza hanno acquisito atti e documenti negli uffici a Napoli della Scabec, la società regionale per la promozione del patrimonio culturale della Campania, nell'ambito di una indagine che, al momento, non vede indagati e ipotesi di reato. Lo rendono noto organi di stampa.

I dossier

Secondo quanto riferisce la presidente della Scabec, Assunta Tartaglione, i dossier prelevati dalle fiamme gialle riguardano il periodo 2010-2016, antecedente alla trasformazione dell'ente in società "in house" della Regione. La verifiche degli inquirenti riguarderebbero i rapporti con la "Fondazione Donnaregina" costituita, sempre dalla Regione, nel 2004, per la promozione dei beni culturali campani.