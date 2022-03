Incidente a Casoria, investe titolare azienda col bus: morto 65enne

Un dipendente 31enne ha travolto l’uomo mentre parcheggiava il mezzo della società di trasporti per cui lavora. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasferita all’ospedale di Frattamaggiore, ma è deceduto poco dopo. La salma è stata sequestrata per l’autopsia: indagano i carabinieri

Questa mattina a Casoria (in provincia di Napoli), nel parcheggiare un autobus della società di trasporti per cui lavora, un dipendente di 31 anni ha investito il titolare dell'azienda ferendolo gravemente. La vittima, Annibale Leoncino, 65enne originario di Casoria, è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito all'ospedale di Frattamaggiore dove per lui non c'è stato niente da fare: è deceduto poco dopo. L'autobus, regolarmente assicurato, è stato sequestrato.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Casoria. La salma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata sequestrata per essere sottoposta ad autopsia. Sulla disgrazia sono in corso le indagini a cura dei militari.